Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi

İHA

Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi olan OSB’de hem poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesis hem de kadın işçilerin gün içindeki yoğun temposunu bir nebze de olsa rahatlatmak adına kreş yapılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Mart Ayı Dönem Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Konferans Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı. Bileşimde Türkiye’nin en büyük sanayi sahası olan OSB’nin sağlık ihtiyaçlarına önemli oranda destek verecek sağlık tesisi protokolü için ilk adım atıldı. Öte yandan kadın işçilerin sanayideki yoğun temposunu gündelik yaşamına dokunarak bir nebze de olsa rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve OSB iş birliğinde OSB’nin içerisine kreş inşa edilecek.
"OSB’nin sağlık tesisi ihtiyacı giderilecek"
Meclis’te açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, “Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahibiz. Maalesef olası tedavilere yanıt verecek bir tesis, sanayi bölgemizde bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile OSB’ye bir ziyaretimiz oldu. OSB iş birliğinde bölgede poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesisi hayata geçirme kararı alındı” dedi.
“Kreş, 8 derslikten oluşacak”
Çalışan kadınların yaşamını rahatlatmak adına OSB’de kreş hizmeti verileceğinin müjdesini veren Toprak, “OSB, arsayı temin edecek. Büyükşehir de kreş inşaatını yapıp işletmesini yapacak. Kreş, 8 derslikten oluşacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
YEREL HABERLER Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür ...
Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
YEREL HABERLER Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
YEREL HABERLER Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor
YEREL HABERLER Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden ...
GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
YEREL HABERLER GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not
YEREL HABERLER Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama değil hak arama günü"
YEREL HABERLER TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama ...
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi
YEREL HABERLER Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen ...
Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan ...
Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi ...
Feray Şahin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Feray Şahin mezarı başında anıldı
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi ...
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ormanı kuruldu
YEREL HABERLER Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ...
Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik içindeki hayatın yoksullar için terk etti
YEREL HABERLER Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik ...
(Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
YEREL HABERLER (Özel) Ağrılarından bakır işleyerek kurtuldu
Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve
Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir ...