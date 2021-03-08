Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te

İHA

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi branşındaki uzman hekimleri bünyesine dahil etmeye devam eiyor. Son olarak ise Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık
Prof. Dr. Ahmet A. Balık 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 1997 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2002 yılında ‘’Doçent’’ ünvanını aldı. 2003 yılında Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Yoğun Bakım ve Hepatobilier Cerrahi birimlerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Bu kurumda Hepatobilier Cerrahi Birimi’ni kurdu. Aynı kurumda 2008 yılında ‘’Profesör’’ ünvanını aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Organ Nakli Ünitesi’nde önce karaciğer daha sonra böbrek nakli ameliyatları yapılmaya başlandı. 20132019 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Derneği’nin 20172019 döneminde başkanlığı görevini üstlendi.
Prof. Dr. Ahmet A. Balık, tıp ve akademik camiada oldukça tanınan, sevilen bir hekimdir. SCIExpanded, SSCI ve AHCI de sayılan indeksler ve bunların dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunmakla birlikte, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise literatürde mevcuttur.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık’ın üye olduğu derneklerin başında Türk Cerrahi Derneği gelmektedir. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Derneği ulusal bazda üye olduğu dernekler arasında sıralandığı gibi, uluslararası alanda The Transplant Society, EuropeanAfrican HepatoPancreato Biliary Association ve International HepatoPancreato Biliary Association’da üyeliği mevcuttur.
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Proktoloji Ünitesi’nin oluşturulmasında genel cerrahi ekibine liderlik eden Prof. Dr. Balık’ın ilgi alanları ise; Onkolojik Cerrahi, Karaciğer Cerrahisi, Pankreas Cerrahisi ve Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi olarak açıklanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yankesici kadın yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici kadın yakalandı
Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem ...
Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel ...
Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
YEREL HABERLER Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür ...
Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
YEREL HABERLER Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
YEREL HABERLER Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor
YEREL HABERLER Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden ...
GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
YEREL HABERLER GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not
YEREL HABERLER Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama değil hak arama günü"
YEREL HABERLER TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama ...
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi
YEREL HABERLER Doktora şiddette pizzalı özür Şikayetinden vazgeçen ...
Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuru yemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan ...
Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi ...
Feray Şahin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Feray Şahin mezarı başında anıldı
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi ...
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan iki şampiyon
Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ormanı kuruldu
YEREL HABERLER Suriye'de şehit olan Kızılay görevlisi anısına hatıra ...
Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik içindeki hayatın yoksullar için terk etti
YEREL HABERLER Romanlara konu olacak bir yardım hikayesi Zenginlik ...