Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi branşındaki uzman hekimleri bünyesine dahil etmeye devam eiyor. Son olarak ise Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık

Prof. Dr. Ahmet A. Balık 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 1997 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2002 yılında ‘’Doçent’’ ünvanını aldı. 2003 yılında Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Yoğun Bakım ve Hepatobilier Cerrahi birimlerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Bu kurumda Hepatobilier Cerrahi Birimi’ni kurdu. Aynı kurumda 2008 yılında ‘’Profesör’’ ünvanını aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Organ Nakli Ünitesi’nde önce karaciğer daha sonra böbrek nakli ameliyatları yapılmaya başlandı. 20132019 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Derneği’nin 20172019 döneminde başkanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Ahmet A. Balık, tıp ve akademik camiada oldukça tanınan, sevilen bir hekimdir. SCIExpanded, SSCI ve AHCI de sayılan indeksler ve bunların dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunmakla birlikte, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise literatürde mevcuttur.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet A. Balık’ın üye olduğu derneklerin başında Türk Cerrahi Derneği gelmektedir. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Derneği ulusal bazda üye olduğu dernekler arasında sıralandığı gibi, uluslararası alanda The Transplant Society, EuropeanAfrican HepatoPancreato Biliary Association ve International HepatoPancreato Biliary Association’da üyeliği mevcuttur.

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Proktoloji Ünitesi’nin oluşturulmasında genel cerrahi ekibine liderlik eden Prof. Dr. Balık’ın ilgi alanları ise; Onkolojik Cerrahi, Karaciğer Cerrahisi, Pankreas Cerrahisi ve Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi olarak açıklanmaktadır.

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