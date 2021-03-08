ANKA hastanesinin kadın çalışanlarına plaket

Narkoz Sağlık Dergisi imtiyaz sahibi Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret ederek, başhemşire Ayşe Koç’a plaket verdi.

Narkoz Sağlık Dergisi imtiyaz sahibi Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti. Kadınlar Günü’nü kutlayan Sırakaya’nın kadın çalışanlarına verdiği plaketi Başhemşire Ayşe Koç teslim aldı.

"Pandeminin kahramanı sağlık çalışanları"

Pandeminin kahramanının sağlık çalışanlarımız olduğunu dile getiren Sırakaya, “Özellikle kadın sağlık çalışanlarımız herkesin kendini koruma dürtüsüyle hareket ettiği pandemi döneminde bir anne şefkatiyle insanların hayatta kalması için kendi hayatlarını ortaya koydular. Bu fedakar davranışları nedeniyle kendilerine minnettarız. Emekleriyle hayatımıza değer tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. Kadına yönelik şiddet olaylarını da üzülerek takip ediyoruz. Artık bu ”Kadınlarımızın şiddet haberleriyle gündeme gelmesi bizi çok üzüyor. Dünyanın hiçbir yerinde şiddetin hiçbir boyutu kabul edilemez. Hiçbir insanın temel yaşam özgürlükleri elinden alınamaz, bu haklara zarar verilemez. Kadınlarımızın seslerini duyurabildiği, hak ettikleri bir hayat yaşamalarını diliyoruz” dedi.

Başhemşire Ayşe Koç ise, bu anlamlı plaket için Mezine Sırakaya’ya teşekkür ederek, insan hayatının kutsallığında ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleklerini icra etmeye devam edeceklerini söyledi.

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