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Hayata uzanan eller İsimsiz süper kahramanlar hayat kurtarmak için zamana meydan okuyorlar

İHA

Hayata uzanan eller İsimsiz süper kahramanlar hayat kurtarmak için zamana meydan okuyorlar

Gaziantep’te, yeni tip korona virüsle ile mücadele sürecinin ön safta yer alan kahramanları 112 Acil Sağlık ekipleri, hem Covid19 vakalarına hem de olağan vakalara müdahale için adeta zamanla yarışıyor.
Kentte çeşitli noktalardaki 45 istasyonda görev yapan ekipler, 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrının ardından hızlıca hareket ederek hastaya ulaşmak için yola koyuluyorlar.
Zamanla adeta yarış içinde olan sağlık kahramanları en büyük sıkıntının ise kendilerine yol vermeyen diğer araç sürücüleri olduğunu belirtiyorlar.
112’de çalışmanın duygusal anlamda güçlü olmayı gerektiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Rabia Hantırak, vaka ihbarı sonrası yaşananları anlattı.
Meslek içinde her türlü vaka ile karşılaştıklarını kaydeden Hantırak, “112’ye gelen ihbarlar ilk önce operatörlerimiz tarafından karşılanır sonrasında komuta kontrol merkezimizin bize verdiği talimatla belirtilen süre içerisinde çıkmaya çalışıyoruz. Vaka bize geldikten sonra kendi aramızda iş bölümü yapıyoruz ve olay yeri yönetimini kendi aramızda yapıyoruz. Vakaya ulaştığımızda hastanın yakınlarından öyküsünü alıyoruz sonrası gerekli müdahaleyi yapıp en kısa sürede hastaneye sevkini sağlıyoruz. 112’de çalışmak duygusal anlamda çok güçlü olmayı gerektiren bir yer. Çünkü her türlü vaka ve olaylarla karşılaşıyoruz. Karşımda ki hastaya onlar benim annem, babammış gibi yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

“Bize yol versinler yeter”
Ambulans şoförlüğünün diğer mesleklere göre zor olduğunu ifade dene Ambulans sürücüsü Yusuf Arslan, “Ambulans sürücüsü olmak diğer mesleklere göre daha zordur. Bizim için en önemli şey hastaya ulaşım anında trafiğin bizi zorlaması. Bizim aldığımız adrese en hızlı şekilde gidebilmemiz için trafikteki sürücülerin de bize yardımcı olması gerekiyor bu anlamda bizim en zorlandığımız konu trafiktir. Sürücüler ambulansın sesini duydukları andan itibaren sakince ayna kontrollerini yaparak bize yol vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ailelerin minnettar bakışlarını unutamıyorum”
Yaşadıkları olayların kendilerini etkilese de işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Paramedik Şeyda Bostan, unutmadığı ilk vakasını anlattı. 112’nin çok farklı bir yer olduğunu vurgulayan Bostan, “Ben ilk vakamı unutamıyorum. Bir vatandaşımızın kalbi durmuştu onu döndürmüştük ve o ailenin bize minnettar bakışı, o ne yapacağını bilmez bakışları çünkü sevdiği birini hayata döndürmüşsünüz o yüzden 112 çok farklı bir yer” dedi.

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