Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eli

İHA

Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kirasını veremediği için sokakta kalan bir anne ve iki çocuğuna kol kanat gerdi, aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.
Ev sahibinin kirayı karşılayamaması nedeniyle dışarı çıkarttığı iki çocuk annesi Cennet Çoban'a Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gönül Köprüsü yetkilileri yardım eli uzattı. Ev hanımı Çoban’ı, kısa bir süre önce eşinin terk etmesi, aileyi maddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Bu yüzden kirasını ödeyemeyen Çoban’ı ev sahibi dışarı çıkardı. Mahalle sakinlerinin büyükşehir ekipleriyle irtibat kurması üzerine olay yerine gelen yetkililer aileye sahip çıktı, hazırladıkları evle Çoban, iki çocuğuyla sıcak bir yuvaya kavuştu.
Şahinbey ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi’ndeki evlerinden dışarı çıkartılan aile için bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gönül Köprüsü yetkilileri Çoban ailesi hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Ardından yetkililer, aileyi aynı mahallede hazırladıkları ve bakımını üstlendikleri eve yerleştirdi.
“Belediye bana sahip çıkmasaydı, gidecek hiçbir yerim yoktu”
Çoban yaptığı açıklamada, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Komşularım beni sokakta eşyalarla görünce belediyeyi aradı. Sağ olsun belediye bize yetişti. Bizi hazırladıkları eve sığındırdılar. Allah devletimizden razı olsun. Eğer belediye bana sahip çıkmasaydı kötü olurdu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Çok çaresizdim, elim kolum bağlıydı" dedi.
Ailenin ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gönül Köprüsü biriminde saha çalışanı olarak görev yapan Yonca Rahanlı ise Cennet Çoban'a ulaştıklarında eşyalarla beraber parkta olduğunu belirterek, "Birkaç parça eşyası vardı, onları eve getirdik. Evde eksik olan kanepe, beyaz eşyayı temin ediyoruz. Evin elektriğini, suyunu ve doğal gazını açtırdık. Ailemizin market ihtiyacını karşıladık. O gün sahip çıkmasaydık iki çocuğuyla bir anne sokakta ne yapabilirdi. Bundan sonra da ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu.
“Gönül Köprüsü” projesiyle başta dezavantajlı gruplar olmak üzere halkın sıkıntıları yakından dinleniyor. Çat kapı ziyaretlerle vatandaş ile belediye arasında köprü kuruluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlerden GAÜN’e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Gençlerden GAÜN’e Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
YEREL HABERLER Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
Caminin kubbesindeki alemleri çaldılar
YEREL HABERLER Caminin kubbesindeki alemleri çaldılar
Hayata uzanan eller İsimsiz süper kahramanlar hayat kurtarmak için zamana meydan okuyorlar
YEREL HABERLER Hayata uzanan eller İsimsiz süper kahramanlar hayat ...
GTOS Terapi ile bel ve boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar
YEREL HABERLER GTOS Terapi ile bel ve boyun rahatsızlıklarına ...
SANKO'dan İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
YEREL HABERLER SANKO'dan İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
SANKO'da kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER SANKO'da kadınlar günü kutlandı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
YEREL HABERLER 4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 ...
Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması
ANKA hastanesinin kadın çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER ANKA hastanesinin kadın çalışanlarına plaket
GAÜN'den fidan dikimi
YEREL HABERLER GAÜN'den fidan dikimi
ANKA’da Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER ANKA’da Kadınlar Günü kutlandı
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical ...
Yankesici kadın yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici kadın yakalandı
Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem ...
Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel ...
Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
YEREL HABERLER Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür ...
Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
YEREL HABERLER Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
YEREL HABERLER Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor
YEREL HABERLER Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden ...
GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
YEREL HABERLER GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu