Gaziantep'te, 527 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 527 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 358, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 168 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 735 kişi ise uyarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-10 11:19:31



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