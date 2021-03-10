Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.
Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe ve restoranların açıldığı kentte vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, bazı kişilerin de maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-03-10 15:08:15
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