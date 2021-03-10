Gaziantep'te çölyak hastalarına özel üretim desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çölyak hastaları için özel üretim yapan Glütensiz Bir Başka Kafe, hastaneleri gezerek çölyak hastalarına ulaşmaya çalışıyor.

Yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu Glütensiz Bir Başka Kafe ile çölyak hastalarına verdiği hizmette yeni bir pencere açtı. Türkiye’de yerel yönetimler içerisinde glütensiz üretim yapan ve yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk korumalı işyeri olan Glütensiz Bir Başka Kafe’nin verdiği hizmetlerden haberdar olunması amacıyla kentte görev yapan yaklaşık 200 çocuk, dahiliye uzmanı ve gastroenterolog doktoruna yapılan ziyaretlerle, gelen çölyak hastalarının faydalanmalarını sağlamak için yönlendirmesi konusunda bilgi veriliyor. Ziyaretlerde doktorlara kafenin işleyişi ve ürünler hakkında Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı personelleri bilgi aktarıyor.

Glütensiz gıda temininde zorlanan çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireyler için uygun gıdalar tüketebilecekleri ayrıcalıklı bir mekan sunan Glütensiz Bir Başka Kafe, normal besinlerden ayırt edilemeyen özellikte ekmekler, kurabiyeler, yaş pastalar, pizzalar, hamburgerler, içli köfte ve çiğ köfteler üretiyor. 300 ürün çeşidinin bulunduğu ve günlük 400 adet ekmek üretiminin yapıldığı kafede çölyak hastaları online olarak internet üzerinden sipariş vererek istedikleri ürünleri yaptırabiliyor. Kafe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan Korumalı İş yeri Statü Belgesi ve İŞKUR Hibe Programı ile desteklenerek, engellilerin istihdamına yönelik sosyal işletme modelinin iyi bir örneği. Kafe, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonla, edindikleri deneyimlerin kullanılması, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve üreten bireyler haline gelmesi amaçlanıyor.

Doktorlara bilgi vererek hizmetten haberdar ediyoruz

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, “İnsanlar, kısıtlamalardan dolayı evlerinde oturuyorlar. Evlerinde gıda tüketimleri veya evde ürettikleri gıdalarla ilgili mutfak çalışmaları biraz artmış durumda. Bizde bu konuda ne yapabiliriz dedik ve glütensiz beslenmesi gerekenlere unlu mamuller üretirken kullanacakları merdaneden hediye ettik. Kahraman sağlık çalışanlarımızı da unutmayalım diye özellikle çölyak hastalarının gittiği, tedavi olduğu veya teşhislerinin konulduğu ilimizdeki yaklaşık 200 kişi olan çocuk doktorları, dahiliye uzmanları ve gastroenterologlarımıza kafemizi tanıtmak için ziyaretlerde bulunduk. Yaptığımız ziyaretlerle hekim arkadaşlarımıza glütensiz ürünlerimizden ikram ettik ve kendilerine gelen çölyak hastalarının böyle bir hizmetten haberdar edilmesini ve faydalanabilmesi için kafemize yönlendirilmesini istedik” diye konuştu.

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