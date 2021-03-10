Kaymakam Mutlu’dan Miraç Kandili mesajı

Gaziantep’in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında,’’Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, manevi değerlerin güç kazandığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandil’ine erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimiz ile buluşma ve selamlaşma, O’nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder. Bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescidi Aksa’ya oradan da Sidretü’l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, Hz. Peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu sebeple kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu mübarek gün ve geceler vesilesiyle dostluk ve birliğe daha çok önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, hatalarımızı telafi etmeye çalışmalıyız. Dedikodu, iftira, haset, kıskançlık, merhametsizlik gibi kötü hasletlerin son bulması; iyilik, merhamet, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi güzelliklerin ilçemizi sarması; yetim, öksüz, yaşlı, engelli, fakir, fukara gibi özel insanların kendini özel hissettiği ve sahiplenildiği bir ilçe olmamız duasıyla kandilimiz mübarek olsun.

Araban iyilik ve merhametle çok daha güzelleşecek inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.