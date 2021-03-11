Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci (63) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hayri Özkeçeci, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Özkeçeci, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Özkeçeci'nin cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-11 09:36:31



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