(Özel) 23 günde 10 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştılar Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinden araçlarını satmaya kalktılar başlarına gelmeyen kalmadı

Gaziantep’te, sosyal medya hesapları üzerinden araçlarını satılığa koyan araç sahipleri kendilerini galerici gibi tanıtan 3 kişi tarafından 10 milyon lira dolandırıldı.

İddiaya göre Gaziantep’te, sosyal medya, eticaret ve ikinci el oto pazarına dadanan 3 kişi iletişim kurdukları satıcılara kendilerini galerici olarak tanıttı. Sattıkları araçlara talip olduklarını belirterek pazarlık yapan şüpheliler daha sonra değeri 100 bin ile 500 bin lira olan araçları 10 bin liralık peşinat vererek satın aldı. Mağdurların iddialarına göre, şüpheliler noter de satış işlemleri bittikten sonra kayıplara karıştı. Şimdi ne yapacaklarını şaşıran mağdurlar ellerinde şüpheliler tarafından verilen satış protokolü ile kala kaldı.



“Devri aldılar ortadan kayboldular”

Mağdurlardan Salih Kızıl, her şeyin aracını satmak için internet üzerinden ilan vermesiyle başladığını söyledi. Kızıl, “Araçlarımı internete koyduğumda, Mehmet Belit, Ali Özer ve Ahmet özer isminde kişiler geldiler ve dediler ki arabanı alalım. Başiremizi yaptık sonra bana dediler ki araban şirketin üzerine kayıtlı biz şirket sahibini satışa gönderdik biz de ofise gittik parayı almak için ama devir işlemleri olduktan sonra adamlar ortadan kayboldu. Şu an kimseye ulaşamıyorum, telefonları kapalı elimde sadece bu belgelerim kaldı. İki araba için 156 bin liraya anlaştık sadece bize verdikleri 10 bin lira bir para başkada almadık” dedi.



“Başkalarının canı yanmasın”

Şüphelilerin sadece Gaziantep’te 10 milyon liralık vurgun yaptığını ifade eden mağdurlardan Serdar Bilgiler, “Okullar bu sene olmadığı için seviş aracımı sosyal medya üzerinden satışa koydum. Bu aracım Ahmet Özer, Şanlıurfa’dan aradı beni ve bana ‘ben esnaf kefaletten kredi çekeceğim’ dedi 110 bin liraya aracımı verdim 30 bin lira bana para verdi 80 bin lirayı da 15 gün içinde yani 1. ayın 22’sinde kredi çekip vereceğim dedi ben de gidip devrini verdim ondan sonra telefonları kapattılar. Arabam ise Osmaniye’den çıktı orada bir esnafa satmış. Başkalarının canı yanmasın, bunlar hep dolandırıcı olmuş devletimizin buna bir çare bulması gerek. Gaziantep genelinde 10 milyon lira var ama Adıyaman var, Bingöl var, Mardin var geride artık bizim bilmediğimiz yerlerdir” diye konuştu.

Sosyal medya da ilanlar ücretsiz olduğu için herkes araçlarını oradan satışa koyduğunu kaydeden Bilgiler şüphelilerin, "Şanlıurfa’da köyde oturuyoruz ama akrabam Gaziantep’te galericidir" deyip kendilerini inandırdıklarını söyledi.



“23 günde 10 milyon lira vurdular”

Yaşadıkları olayın ardından araştırma yaptıklarını söyleyen Kadir Esen, açtıkları galerinin 23 gün açık kaldığını öğrendiklerini belirtti. Esen, “Dükkanda bir bardak çay içip anlaştık, parayı da hemen satıştan sonra verelim dediler tamam dedik satışımızı verdik ondan sonra bir daha da o şahısları görmedik. İki ayda bir yer değiştiriyorlar, sürekli isim değiştirip dolandırıyorlar. Gaziantep’te açtıkları dükkan 23 gün açık kaldı ve 10 milyon liralık vurgun yaptılar" dedi.



“Para yatmadı dedim dükkanda veririm deyip bana kızdılar”

Satış esnasında noterinde ‘paranızı almadan satışı vermeyin’ uyarısında bulunması üzerine para yatmamış olduğu için alıcıyı uyardığını anlatan Abdullah Yılmaz, o anlarda aralarında geçen diyalogları anlattı. Yılmaz, “Benim aracımı aldılar peşin konuştuk sonra bir çanta getiriler ama para var mıydı yok muydu tam anlamadım ben de dedim paramı bankadan hesabıma yatırın diğeri bankaya gitti öbürü de satışı verir vermez ortalıktan kayboldu, beni ortada bıraktı. Notere sordum onlar da paranı almadan verme dediler. Ben de onlara bak noterde para yok benim paramı yatırın ondan sonra satışı vereyim dedim. O da bana adam gönderdim 10 dakikaya paran hesabında dedi ama öğle saati geliyor noter kapanacak hesabına düşmezse de dükkanda paranı veririm ayıp değil mi dedi ama ben dükkana gelene kadar her şeyi alıp gitmişler” diye konuştu.

Şu ana kadar 33 mağdurun içerisi boşaltılıp kapanan galeri dükkanı önünde tanıştığını belirten mağdurlar kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri 3 kişi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

