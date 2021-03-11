Gaziantep'te vaka sayısı artıyor çarşıda yoğunluk azalmıyor

Türkiye'nin Covid19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep’te son dönemlerde vaka sayılarında artış yaşanırken, çarşılardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Korona virüs haritasında orta riskli iller arasında bulunması nedeniyle kısıtlamaların önemli derece kalktığı Gaziantep'te son dönemlerde vaka sayılarında artış yaşanırken, kentteki tarihi mekanlar, çarşı ve merkezlerdeki insan yoğunluğu da artış gösteriyor. Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından rehavetin arttığı kentte uyarılara rağmen kimileri maskesiz sokağa çıkarken kimileri ise maskelerini elinde taşıyor. Bazılarının ise maskelerini çenesine taktığı çarşı ve meydanlarda sosyal mesafe kuralına da riayet edilmiyor.

Herkesin koronaya karşı kendini yönetmesini gerektiğini belirterek kurallara uymayanlara tepki gösteren Tuncay Şahin isimli vatandaş, "Pandemi döneminde insanlar evde sıkıldığından dolayı, devlet olarak belki insanların biraz hava almasını istemişlerdir ama bu hiç de iyi bir durum olmadı. Çünkü bu hastalık mutasyona da uğrayan, hızlı yayılabilen bir hastalık, bence yasaklar devam etmeliydi. Biraz daha zaman geçmeliydi, bizim Antep halkı bir şeyin ucunu görmesin, görürse ışık neredeyse oraya gider. Yani buna tek devlet olarak değil biz halk olarak da duyarlı olmamız lazım. Serbestlik verildi diye illa kendimizi sokağa atmamıza gerek yok. Herkes kendisini yönetebilirse sıkıntı olmaz bu kadar kalabalık da olmaz ve hastalık da yine normal seviyede seyir edebilir. Ama şu durumda, bu caddenin bu kadar kalabalığına çok sürmeden tekrar kırmızı rengi görürüz Antep’te. Herkes kendi vicdanı ile vicdanın sesi ile hareket etsin. Kendisine olmasını istemediği bir şeyi, başkası için de düşünmesin” diye konuştu.

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