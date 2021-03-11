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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı

İHA

GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, GAGİAD Kadınlar Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” söyleşisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve OyuncuYazarYönetmen Ümmiye Koçak konuşmacı olarak yer aldı.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu tarafından hazırlanan, Moderatörlüğünü GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’ın yaptığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve OyuncuYazar ve Yönetmen Ümmiye Koçak’ın konuşmacı olarak yer aldığı “İlham Veren Kadınlar” söyleşisi Gaziantep Panorama Müzesi’nde gerçekleşti.
"İlk Kadınlar Kurulu olan dernek yine bizim derneğimizdir"
Açılış konuşmasını yapan Selin Akcan, “Kadın bir toplumun can damarı, bel kemiğidir. Bir toplumun sürdürülebilir kalkınması için önce kadının eğitilmesi gerekir. Çünkü bir kadın eğitilirse bir toplum eğitilir. Bundan yola çıkarak biz GAGİAD Ailesi olarak her zaman kadın merkezli, kadınların aktif olarak çalıştığı komisyonları olan ve kadın istihdamını destekleyen bir dernek olduk. Ayrıca gururla söyleyebilirim ki GİAD’lar arasında ilk Kadınlar Kurulu olan dernek yine bizim derneğimizdir. Ben de bu derneğin Kadınlar Kurulu Başkanı olduğum için mutluyum. Sürdürülebilir kalkınma için biz kadınlara çok büyük görev düşmekte. Çünkü gelecek nesilleri şekillendirmek bizim elimizde. İnanıyorum ki bugün burada ki konuklarımız birçok kadınımıza ilham kaynağı olacak” şeklinde konuştu.
"GAGİAD, ivmesini daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernek"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Sivil toplum kuruluşları şehirlerin en önemli güçlerinden birisidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD, ivmesini daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernek ve üyeleri için gerçek bir okuldur. Kurucu Başkanına ve görevini bu zamana kadar layıkıyla sürdüren tüm başkanlarına Gaziantep adına teşekkür ederim. GAGİAD, bünyesinde Kadınlar Kurulu’nu kurarak, eşitlikçi yaklaşımın öncülerinden biri olmuştur. Unutmamak lazım ki toplumun mimarı olan en kıymetli hazine kadınlarımızdır. Çünkü kadın geleceği inşa eder. Bu yüzden kadının toplumdaki öneminin bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aile dediğimiz yapıda ise sen ya da ben olmamalıdır. Hayatın sorumluluklarımızı ortak paylaştığımız ailemizde “Biz” olgusu üzerine yoğunlaşmalıyız. Sadece beyaz ya da sadece siyah bir yaşam döngüsü olmayacağı gibi renklerimiz keşfetmeye çalışmalıyız. Yaradılışı itibariyle kadın her zaman değerlerine sahip çıkan, özgüvenli ve üretken olmalıdır. Bu kapsamda bizlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın yeteneklerini keşfetmelerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, şehrimiz ve bölgemiz kadının her daim arkasında olacağız” dedi.
"İnsan istedikten sonra her şeyi başarıyor"
Oyuncuyazar Ümmiye Koçak'ta, “Ben her zaman çocukluğun çok önemli olduğunu savunuyorum. Çocuklukta yaşanmamış, bastırılmış her şeyi büyüdüğünde dışarı çıkartmak çok zor. Ben çok özgür büyüdüm. Hiç oyuncağım olmadı ama oyuncaklarımı elimde hangi malzeme varsa onlarla yapardım. Şimdiki çocuklara her şey hazır bir şekilde geliyor. Oysaki bizler çocuklarımıza özgüven aşılamalıyız. Onlara rol model olmalıyız. Gözlem yaptığımda bazen kız çocuklarıyla, erkek çocuklarına farklı yaklaşıldığını görüyorum. Bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve eşitlikçi yaklaşımı destekliyorum. Erkek çocuklarına tanınan hak ve özgürlükler kız çocuklarına da tanınsa kendini daha iyi ifade eden ve zorluklar karşısında yere ayakları daha sağlam kadınlar yetiştirebiliriz. Aile de tabi ki çok önemli, aileniz sizi destekliyorsa başarırsınız. Tiyatro topluluğumuzu kurarken; yapamazsınız, kadın başınıza size mi kaldı, ne yapacaksınız diyenler oldu. Ben onlara hep teşekkür ettim. Bu davranışlar beni kamçıladı. Tabii ki hiç kolay olmadı ama ben pes etmedim. Başkaları başardıysa ben de başarabilirim dedim. İnsan istedikten sonra her şeyi başarıyor. İlk önce ne istediğinizi sormalısınız kendinize ve asla “ama” dememelisiniz. Sabırla hiç yılmadan mücadele etmelisiniz. Ben bunu yapacağım, başaracağım demelisiniz” ifadelerine yer verdi.
Pandemi sebebiyle izleyicisiz gerçekleşen söyleşi, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve OyuncuYazar ve Yönetmen Ümmiye Koçak’a hediye takdimi ile sona erdi.

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