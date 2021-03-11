Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, ilçe belediye başkanları, Özkeçeci´nin ailesi ve belediye personeli katıldı. 3 çocuk babası Özkeçeci´nin cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-03-11 11:59:41



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