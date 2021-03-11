Gaziantep'in ihracatta yeni hedefi: Slovenya pazarı

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, yeni ihracat rotaları oluşturmak ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari faaliyetleri arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara “Slovenya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları” webinarıyla devam etti.

Gaziantep’in Slovenya ile güncel ticari ilişkilerinin ve yeni fırsatların incelendiği webinarda konuşmacılar; Slovenya Gaziantep Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu, T.C. Slovenya Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş ve Slovenya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel oldu. Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Sezin Darvish’in moderatörlüğünü üstlendiği ve Slovenya’nın ekonomik durumu, ticari altyapısı ile sunduğu fırsatlara ilişkin sunumların gerçekleştirildiği webinarda açılış konuşması yapan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, “Bilindiği üzere Türkiye’deki ilk AB Bilgi Merkezi Gaziantep Ticaret Odasında kuruldu. 1996 yılından bu yana pek çok başarılı işe imza atan Merkezimiz, Avrupa Birliği ile Gaziantep arasında adeta bir köprü vazifesi gördü. İlkleri başardı, yeniliklere de öncü oldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile aramızdaki bu olumlu ilişki ve sonuç odaklı iş birliği, yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşmasında, güzel meyveler elde edilmesinde de çok önemli rol oynadı.” dedi.

“Slovenya ile ticari ilişkilerimi çok daha fazla geliştirmeliyiz.”

Konuşmasında Gaziantep ve Slovenya arasındaki ticari ilişkilere ve ithalatihracat rakamlarına değinen Çalışkantürk, “2020 yılında şehrimizden Slovenya’ya yapılan ihracat 2 milyon 577 bin dolarken, Slovenya’dan yaptığımız ithalat 525 bin 58 dolar olarak kayda geçmiş. Toplam ticaret hacmi ise 3 milyon 102 bin dolar seviyesinde. Açıkçası biz bu rakamları yeterli görmüyoruz. 2020 yılında yaklaşık 8 milyar dolarlık bir ihracata sahip Gaziantep’in, Slovenya ile olan ticari ilişkilerini çok daha fazla geliştirilmeliyiz. Bunu elde edecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Sevindirici olan kısımsa 2021 yılına önemli bir yükselişle başlamamız. Neredeyse 2020 yılının toplam ihracat rakamını yalnızca Ocak ayında yakaladığımızı görüyoruz. Ocak ayında Slovenya’ya yaptığımız 2 milyon 192 bin dolarlık ihracat, ticari ilişkilerimizin geleceği açısından çok önemli bir gösterge.” ifadelerine yer verdi.

“Slovenya’da kolaylıkla yatırım yapılabilir.”

Gaziantep Slovenya Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu ise Slovenyalı turistlerin Gaziantep’e yakın ilgi gösterdiğini ve sık sık seyahat ettiklerini belirterek, “Slovenya Türkler tarafından yeni yeni tanınıyor. Bizler de gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel anlamda ilişkilerimizi geliştirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Slovenyalı iş insanlarımızın talepleri doğrultusunda Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.” dedi. Kendisinin de Slovenya’da yatırımı olduğunu ifade eden Nacaroğlu, bu yatırımı hiç dil bilmeden yaptığını ve yatırım yapmak isteyen Gaziantepli firmaların bu ülkede zorluk yaşamayacağını söyledi.

“Slovenyalılar tasarrufu sever fakat kaliteli ürünler için daha fazla öderler”

Açılış konuşmaları ardından Slovenya ekonomisi ve ticari fırsatları hakkında sunum yapan T.C. Slovenya Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş de Slovenya’nın Avrupa pazarı için köprü vazifesi gördüğünü ve önemli ülkelere çok yakın olduğunu belirterek, “Slovenya oldukça stratejik bir konuma sahip... Her şeyden önce bir Avrupa Birliği üyesi ülke ve bütün pazarlara yakınlığıyla AB ülkelerine giriş kapısı niteliğinde. Yeni gelişen bir ülke olduğu için de altyapı sektörü özelinde önemli fırsatlar sunuyor.” şeklinde konuştu. Otomotiv sektörünün Slovenya’nın en önemli sektörlerinden olduğunu ve iş birliği fırsatları barındırdığını söyleyen Türkeş, Slovenya halkının tasarrufu sevdiğini fakat kaliteli ve uzun ömürlü ürünler için daha fazla ödediklerini belirtti.

“Türk ürünlerine talep artıyor”

Sloven iş insanlarının Türkiye pazarına oldukça ilgi gösterdiğini vurgulayan Slovenya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel ise ”Gerek alımsatım gerekse Türkiye’de yatırım anlamında Sloven iş insanlarının yoğun bir ilgisi var. Türk ürünlerine karşı duydukları ilgi ve talep de giderek artıyor.” dedi. Slovenya’nın düşük nüfusuna rağmen çok önemli gelişmeler kaydettiğini ve birçok Avrupa ülkesini bu özelliğiyle geride bıraktığını belirten Yüksel, pek çok anlamda önemli fırsatlar sunan Slovenya’da yatırım yapmak, ürünlerini burada satmak veya bu ülkeden ithalat yapmak isteyen tüm iş insanlarına destek vermeye hazır olduklarını ekledi.

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