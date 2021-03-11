Türkiye'nin gastronomi şehirleri İstanbul'da buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin gastronomi şehirleri İstanbul'da buluşacak

İHA

İlki 24 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan Gastro Show'un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fuara Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf'un da katılacağını belirten Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, "Eric Wolf fuarın sonunda yurtdışı basınına Türkiye'nin 7 gastronomi şehrinin isimlerini açıklayacak" dedi.

Türkiye'nin gastronomi şehirleri İstanbul'da buluşacak

İlki 24 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan Gastro Show’un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fuara Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf’un da katılacağını belirten Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, “Eric Wolf fuarın sonunda yurtdışı basınına Türkiye’nin 7 gastronomi şehrinin isimlerini açıklayacak” dedi.
Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Gastro Show, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedefliyor. İlki, 24 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan ICC’de düzenlenecek olan Gastro Show’da tüm misafirlerin sağlığı ek önlemlerle korumaya alınarak yapılacak. Fuar gastronomi endüstrisinin farklı modellerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” mottosuyla 2021 yılında ilk defa ağırlayacak. Gastro Show’a Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılarak katkı sunacaklar.

“7 şehir, 7 bölge ve 7 ülke konseptinde hazırlıyoruz”
Gastronomi Turizmi Derneği’yle birlikte Gastro Show isminde yeni bir fuar başlattıklarını belirten Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, çok yoğun bir içerik hazırladıklarını kaydetti. 2 bin 280 metrekarelik bir stat alanı tasarladıklarını aktaran Ataman, “Fuar alanı içerisinde büyük bir kubbe çadır kuracağız. Burada 19 ayrı oturum planladık. 50’nin üzerinde konuşmacı olacak. Türkiye’deki ünlü şeflerimizle dünya çapında ünlü olan şeflerimizde fuara katılacak. Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı’nı da İstanbul’da ağırlayacağız. Fuarı 7 şehir, 7 bölge ve 7 ülke konseptinde hazırlıyoruz. Gastro Show’da bölgeler kendi mutfaklarını ve lezzetlerini hem Türk pazarına hem de Dünya pazarına tanıtacaklar” dedi.

“Gaziantep’in fuarda çok iddialı bir şekilde yer almasını istiyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’le çok uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Gastro Show’da Gaziantep’in en iyi şekilde temsil edilmesini istediklerini ifade etti. Bu konuda başkan Fatma Şahin’le görüşeceklerini paylaşan Boztepe, “Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf fuardan sonra bir deklarasyon yayınlayacak. Deklarasyon da yurtdışı basınına Türkiye’nin 7 tane gastronomi şehrinin isimlerini açıklayacak. Gaziantep olmazsa olmazımızdır. Bu yüzden Gaziantep’in fuarda çok iddialı bir şekilde yer almasını istiyoruz. Buradaki markaların ön plana çıkmasını istiyoruz. İzmir’den Kayseri’ye kadar farklı farklı şehirler organizasyon içerisinde yer alacak. Ama Gaziantep gastronomi turizmi konusunda bayrağı hep önde taşıdığı için biz Gaziantep’i dünya markası olarak göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep’in Gastro Show’da bulunmasını sağlayacağız”
Gastronomi Turizmi Derneği Gaziantep Temsilcisi Erkan Özsavaş da, “Gaziantep gastronomi konusunda her zaman öne çıkan bir şehirdir. Çok güzel lezzetlerle kendini ispatlamış bir ilimizdir. Bizde Gaziantep’in Gastro Show’da bulunmasını sağlayacağız. Burada gastronomiyle uğraşan esnaflarımızın da katkıları Antep’in tanıtımında büyük bir etki sağlayacaktır. Gastro Show’da yöresel yemekler kendini gösterecek. Mesela Antep’e mal olmuş beyran, katmer, kebap gibi lezzetler fuarda yer alacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'in ihracatta yeni hedefi: Slovenya pazarı
YEREL HABERLER Gaziantep'in ihracatta yeni hedefi: Slovenya pazarı
İnşaat işçisi, ATM´de unutulan parayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İnşaat işçisi, ATM´de unutulan parayı sahibine teslim ...
Pandemi kurallarına uymayan 378 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 378 kişiye para cezası
Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını ...
Güneydoğu’dan yılın ilk 2 ayında 349 milyon dolarlık hububat ihracatı Hububat ihracatında rekor Güneydoğulu ihracatçıları
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan yılın ilk 2 ayında 349 milyon dolarlık ...
Şahin'den İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
YEREL HABERLER Şahin'den İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı
YEREL HABERLER GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı
Gaziantep'te vaka sayısı artıyor çarşıda yoğunluk azalmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka sayısı artıyor çarşıda yoğunluk ...
Rektör Dereli'den İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Dereli'den İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı
(Özel) 23 günde 10 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştılar Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinden araçlarını satmaya kalktılar başlarına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER (Özel) 23 günde 10 milyon lira dolandırıp kayıplara ...
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü
Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını ...
Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor
Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
YEREL HABERLER Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
Otoyolda ölüme meydan okudular Gençlerin bisiklette yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Otoyolda ölüme meydan okudular Gençlerin bisiklette ...
84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur’an-ı Kerim öğrendi
YEREL HABERLER 84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin ...
Kaymakam Mutlu’dan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan Miraç Kandili mesajı
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çölyak hastalarına özel üretim desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te çölyak hastalarına özel üretim desteği
Emeklilik planları yapıyordu; Öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü
YEREL HABERLER Emeklilik planları yapıyordu; Öğretmen, yalnız ...
Pandemide en çok plastik ürünler satıldı
YEREL HABERLER Pandemide en çok plastik ürünler satıldı
Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini vurdu Av tüfeği ile kendini vuran gencin hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini ...
Kablo hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakayı ele verdi