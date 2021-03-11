Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki



Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Tabipler Odası üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle 25 Aralık Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını ifade ederek sağlıkta şiddetin bir an önce çözülmesini isteyerek, şöyle konuştu:

"Toplumsal sorunlar da dahil hastalıklara sebep olan bütün etkenlerle mücadele ederken dün olduğu gibi bugün de hakikatin ve bilimin ışığında, korkmadan hekimlik değerlerimize ve bize yüklediği sorumlulukla toplumsal sağlık için demokrasi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bir kez daha pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-03-11 13:59:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.