Eşi ve çocuklarını rehin alıp, intihara kalkıştı



Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Fırat T. (32) eşi ve 3 çocuğunu evde rehin aldı. Çocuklardan birisini camdan atmaya kalkışan, ardından da kendisi intihara kalkışan Fırat T., polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu eylemine son verdi.

Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Fırat T. ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında dün gece tartışma çıktı. Fırat T., tartışmanın ardından, babasının evine giden eşini bugün ikna ederek yeniden evlerine getirdi. Öğleden sonra çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Fırat T., eşi ve çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermedi. Kapıyı üzerlerine kilitleyen Fırat T., bu sırada çocuklarından birisini de camdan atmaya kalkıştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik ikna çabasıyla Fırat T. çocuklarını ve eşini serbest bıraktı, ancak bu kez kendisi cama çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra Fırat T. de ikna edildi, eylemine son verdi.

Olayın etkisiyle şoka giren anne ve 3 çocuğu kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü. Fırat T. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ,Ahmet ATMACA

2021-03-11 16:17:48



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