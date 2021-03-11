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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hibe projesinin logosunu üniversite öğrencileri seçti

İHA

Hibe projesinin logosunu üniversite öğrencileri seçti

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından Erasmus Plus Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu kapsamında ve 2020 Yılı Teklif Çağrısı döneminde hibe almaya hak kazanan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim Projesi”nin logosu Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri tarafından seçildi.
Gaziantep Üniversitenin ana sayfasında yapılan oylamada toplam 678 oy kullanıldı ve Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burcu Kayar’ın tasarladığı logo birinci oldu.
Gençler projenin her aşamasında olacak
GAÜN’ün Gençlik Diyaloğu kapsamındaki ilk projesi olan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim” Projesi, Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 5 projeden biri olarak geçtiğimiz aylarda başladı. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin aktif olarak yer aldıkları ilk faaliyet proje logosunun tasarlanması ve çevrimiçi ortamdaki oylama oldu.
Logolar projeye ilham oldu
Gençlerin politika reformlarında yer almalarının desteklenmesi, üniversitede okuyan gençlerin kent ile ilgili sorunlarının belirlenmesi ve demokratik katılım haklarını kullanarak kentin iyileştirme sürecine doğrudan katkıda bulunmalarını desteklemek amacıyla hareket eden projenin ilk aşamasında Gaziantep üniversitesinde bulunan öğrenciler projelerinin logosunu tasarlayıp, yapılan oylamayla proje logosunu kendileri belirledi.

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