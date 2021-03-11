Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı Karbonmonoksit gazından zehirlenen eşlerden biri öldü, diğer ise yaşam savaşı veriyor

Gaziantep’te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Nuray Altıntaş ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Nuray Altıntaş çiftinden dün geceden bu yana haber alamayan yakınları polise haber verdi. Çiftin yaşadığı eve gelen ekipler çifti yatak odasında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Altıntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Nuray Altıntaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlediği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ali Altıntaş’ı cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi gören eşi Nuray Altıntaş’ın yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

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