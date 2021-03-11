İslahiye'de 'soba zehirlenmesi' uyarısı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye tarafından hoparlörle karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta; "İlçemizde meydana gelebilecek şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.

Yetkililer, Metroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz Bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısı üzerine uyarı anonsları yaptırdıklarını ve halkın gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda da bulundu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-03-11 20:46:00



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