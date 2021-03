14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Hekimlik kutsal bir meslektir”

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Yaptığımız her işin kendine göre zor ve güzel tarafları vardır. Hekimlik mesleği zor olmasının yanında, insan hayatına dokunan kutsal bir meslektir” dedi.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hekimlere ve sağlık çalışanlarına büyük değer verildiğini belirten Dr. Yıldırım, “Haftanın her gününü, günün her saatini meslekten öte yaşam şekli olarak sürdüren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

