Hatem Hastanesi’nden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.

Dr. Esen, sağlığın ve tıbbın öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı bu salgın döneminde her türlü riski göze alarak mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının zor bir yıl geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğinin altını çizen Dr. Esen, “ Dünyayı yakıp yıkan Covid19, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Dünyanın birçok önemli kentinde hayat durma noktasına geldi. İnsanlar dışarıya çıkmaz oldu. Bilinmezlik kaygı oluşturdu, hayatlarımız hatta hayallerimiz değişti. Okulların tatil edildiği, Alışveriş Merkezlerinin çalışma saatlerinin kısıtlandığı, toplantıların iptal edildiği günlerde dahi hastaneler hizmet vermeye devam etti. Tüm sağlık çalışanları her türlü riski göz önüne alarak, insan sağlığı için durmak ve yorulmak bilmeden çalışmaktadır. Pandemi döneminde 1 yıl boyunca 375 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Covid 19 nedeniyle yaşam mücadelesini kaybeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür ve adını sayamadığım birçok sağlık çalışanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsan hayatındaki en önemli unsurun sağlık olduğunu daha iyi anladığımız bu pandemi döneminde kahraman sağlık çalışanları hep birlikte alkışladık. Birlik olduk, tek yürek olduk, hep birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Öğrenmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Salgın dönemi geride kalsın diye ‘Maske, Mesafe, Hijyen ‘tedbirlerini sürdürerek, hep birlikte korona virüse dur diyeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Covid 19 ve benzeri tüm salgınlarda fedakarlıklarıyla ve cesaretleriyle ülkelere nefer olan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

