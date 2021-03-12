Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 4 kilo 704 gram esrar ile 6 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin Türkmenler ve Beydilli Mahallesi´ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 4 kilo 704 gram preslenmiş esrar, 6 bin 235 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., A.O., B.E.H. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-03-12 12:29:21
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