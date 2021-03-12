Araban’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

İHA

Araban’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Merkez Ortaokulu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.
Araban’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının uyulduğu programa Araban Belediye Başkanı Yardımcısı Fırat Ümit Işık, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Sağlık Müdürü Abuzer Koparal, Araban İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bünyamin Bozkurt, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Servet Sema Korkmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı Kabulü dolayısıyla Araban Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam önemini belirten konuşmalarının yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili videolar izlemesiyle devam eden anma programı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Gaziantep'te, 302 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 302 kişiye 'koronavirüs' cezası
Sağlık çalışanlarına 200 bin maske hediye edildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına 200 bin maske hediye edildi
Hatem Hastanesi’nden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hatem Hastanesi’nden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Kılıç’tan İstiklal Marşı kutlaması
YEREL HABERLER Kılıç’tan İstiklal Marşı kutlaması
Mide ülseri her yaşta görülebilir SANKO Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz: “Tanı konulmamış ve tedavi edilmemiş ülserlerde midede kanama ve delinme gibi hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir”
YEREL HABERLER Mide ülseri her yaşta görülebilir SANKO Hastanesi ...
14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Hastalarının sağlığını, kendi hayatlarının önüne koyan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Hekimlik kutsal bir meslektir”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. ...
14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Mesleğine olan inançla her türlü zorluğun üstesinden gelen tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlu olsun” “Pandemi, dünya genelinde sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve çalışma şartlarındaki zorluğu gözler önüne serdi”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
İslahiye'de 'soba zehirlenmesi' uyarısı
YEREL HABERLER İslahiye'de 'soba zehirlenmesi' uyarısı
Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerinin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerinin yüzü gülüyor
Araban'da bir yılda pandemi kurallara uymayan 731 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Araban'da bir yılda pandemi kurallara uymayan 731 ...
Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı Karbonmonoksit gazından zehirlenen eşlerden biri öldü, diğer ise yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Sobadan sızan gaz karı-kocayı ayırdı Karbonmonoksit ...
Başkan Doğru’dan İstiklal Marşı kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan İstiklal Marşı kutlaması
Gaziantep'te çiftçiye 6 milyon 500 bin adet sertifikalı fide dağıtalacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te çiftçiye 6 milyon 500 bin adet ...
Başkan Tahmazoğlu’dan İstiklal Marşı kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’dan İstiklal Marşı kutlaması
Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun ...
Hibe projesinin logosunu üniversite öğrencileri seçti
YEREL HABERLER Hibe projesinin logosunu üniversite öğrencileri seçti
İstiklal Marşı’nı konu alan ‘şair’ oyunu Gazi şehirlilerle buluştu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nı konu alan ‘şair’ oyunu Gazi ...
Eşi ve çocuklarını rehin alıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşi ve çocuklarını rehin alıp, intihara kalkıştı
Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
YEREL HABERLER Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı
Jandarmadan traktör römorklarına reflektör
YEREL HABERLER Jandarmadan traktör römorklarına reflektör
Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki
YEREL HABERLER Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki