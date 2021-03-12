Mutlu’dan İstiklal Marşı mesajı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İstiklal Marşının kabulünün 100’üncü yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, ’’Azmin, kararlılığın ve bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ‘’Allah, bir daha Bu Millete İstiklal Marşı Yazdırmasın’’ temennisiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı, Milli Mücadele ruhunu, Türk Milletinin Vatan aşkını, bağımsızlığa olan inancını en güzel biçimde ifade etmektedir. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aşkı, en veciz ifadesini İstiklal Marşı'mızın mısralarında bulmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimiyle vurgulayan Milletimizin vatan aşkını, kararlılığını ve inançlarına verdiği önemi abideleştiren kurucu bir metindir. Aziz milletimiz kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek; mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Bu eşsiz marşın Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan şairi Mehmet Akif Ersoy, bir şair olmaktan ziyade, yaşadığı dönemi iyi analiz edebilen ve geleceği gören, yaşadığı dönemde yazdığı eserleri ile Türk milletine, ümit ve fazilet tabanlı bir gelecek gösteren önemli bir mütefekkirdir. Genç kuşaklarımızın, Mehmet Akif Ersoy’u anlayıp, onun yazdığı eserleri iyi analiz ederek ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inancımız tamdır. Bu duygularla, İstiklal Savaşı’nın ruhunun layıkıyla ifade bulduğu, İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921’de kabulünün 99’uncu yıl dönümünü kutluyor ve bu eşsiz eseri hiçbir karşılık beklemeden Türk milletine hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.