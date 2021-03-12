Madde bağımlılığına karşı mücadelede anneler bilinçlendiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Kaymakamlığı Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan En İyi Narkotik Polisi, Anne Projesi ile madde bağımlılığına karşı genç nesilleri korumak amacıyla annelere seminerler veriliyor.

“Genç Dostu Gaziantep” anlayışından hareketle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmesine karşı koruyucu önleyici tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) başlanılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne” eğitimleri ile madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturuluyor. Kursiyer 315 anneye rehber öğretmen ve görevli polisler tarafından verilen eğitimlerde bir annenin çocukları ve çevresindeki gençlerin madde bağımlılığına karşı nasıl koruyacağı, karşılaştığı durumlarda nasıl davranacağı ve hangi makamlardan yardım isteyeceği gibi konular işlenerek bilgilendiriliyor.

Eğitimler GASMEK Ahmet Yesevi Kurs Merkezi, Cumhuriyet Kurs Merkezi, Hacıbaba Kurs Merkezi, Kurbanbaba Kurs Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi, Perilikaya Kurs Merkezi, Selahaddini Eyyubi Eğitim Merkezi ve Yunus Emre Kurs Merkezleri’nde gerçekleştiriliyor.

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