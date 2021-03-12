GKV’lilerin başarısı ödülsüz kalmadı GKV Raz-Plus foto albüm yarışması sonuçlandı

Öğrencilerin İngilizce okuma alışkanlığı kazanmaları ve bunun sürdürülebilir hale gelmesi için Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen RazPlus Foto Albüm Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından ödüllendirildi.

Eğitim alanındaki öncülüğünü 57 yıldır sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yabancı dil öğretimindeki farkındalığıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi, bu alandaki yayınları okuyup anlaması ve okumayı alışkanlık haline getirebilmesi için Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bir birinden farklı etkinliklerle öğrencilerin bu alanda ki deneyimlerini arttırma yönünde önemli başarılara imza atıyor. GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen RazPlus Foto Albüm Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman tarafından ödüllendirildi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı öğrencileri kutlayarak bundan sonraki yaşamlarında da edindikleri deneyimleri geliştirerek hayatlarına başarı olarak yansıtmalarını dilediğini ifade etti.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ise öğrencilerde sürdürülebilir okuma alışkanlığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yarışmayla ilgili genel değerlendirmelerde bulunarak, “GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimizin İngilizce kitap okumaya teşvik etmek ve öğrencilerimizin yabancı dil okuryazarlığını arttırmak amacıyla düzenlediğimiz RazPlus Foto Albüm Yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. Yarışma kapsamında öğrencilerimiz dijital kitaplarını okuduktan sonra, kitaptaki olay örgüsü ve bilgilere dayanarak bir fotoğraf albümü hazırlayıp kullandıkları resim ve görsellerle birlikte kendi cümleleriyle kitaplardaki hikayeleri yeniden yazdılar. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor başarılar diliyorum” diye konuştu.

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