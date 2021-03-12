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Öldürüp gömdükleri cesedi, yakıp kemiklerini çekiçle parçalamışlar

DHA

Öldürüp gömdükleri cesedi, yakıp kemiklerini çekiçle parçalamışlar


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 yıl önce kaybolan Yakup Çevik'in cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Yakup Çevik'in, astsubay A.K. tarafından bağ evi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğü belirlendi. Astsubay A.K.'nin bir süre sonra kardeşi ile birlikte gömdüğü yerden çıkardığı cesedi kimyasal dökerek yaktığı, ardından kemiklerini çekiçle kırıp toprakla karıştırarak şehrin farklı bölgelerine attığı saptandı. Gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.
Gaziantep'te inşaat taşeronluğu yapan 2 çocuk babası Yakup Çevik, 14 Ekim 2018'de Zeytinli Mahallesi'nde bulunan evinden çıktı. Çevik'ten bir daha haber alamayan eşi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayı araştıran polis ekipleri, şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir ize rastlamayınca dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı. 
ÖZEL EKİP KURULDU
Cinayet Büro ekipleri, uzunca süre bulunamayan Yakup Çevik'in cinayete gitme ihtimali üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Yakup Çevik'in ailesi, arkadaşları, irtibat halinde olduğu yüzlerce kişinin bilgisine başvurdu. Bundan sonuç alamayan polis ekipleri, daha sonra Çevik'in kaybolduğu güne ait cep telefonu sinyalinin izini sürdü. Olay günü son olarak Yakup Çevik'in cep telefonunun Araban ilçesi yakınlarında astsubay A.K. ile ortak oldukları bağ evinde sinyal verdiği tespit edildi. Bu tespitin ardından polis ekipleri, aynı gün bölgede sinyal alınan diğer telefonları da izlemeye aldı. Araştırma sırasında cep telefonu sinyal takibinden Yakup Çevik'in olay günü bağ evinde astsubay A.K. ve kardeşi S.V.K. ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
TABANCAYLA BAŞINDAN VURULUP, ARAZİYE GÖMÜLMÜŞ
Bu bilginin ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarının izini süren polis, 14 Ekim 2018 tarihinde iki kardeşin birlikte bağ evine gittikleri, daha sonra astsubay A.K.'nin bu kez otomobille Yakup Çevik´i getirdiği saptadı. Elde edilen delillerin ardından Yakup Çevik'in son olarak görüldüğü iki kardeş gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan A.K. cinayeti itiraf etti. Ortak yaptırdıkları bağ evi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını anlatan A.K., bu sırada Yakup Çevik'i beylik tabancasıyla başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. A.K., daha sonra Yakup Çevik'in cesedini kardeşi S.V.K. ile birlikte dağlık araziye gömdüklerini de söyledi.
YAKIP, KEMİKLERİNİ ÇEKİÇLE KIRMIŞLAR
A.K. ve S.V.K., cinayetten aylar sonra dağlık araziye giderek toprağa gömdükleri cesedi yeniden çıkardıklarını ve kimyasal dökerek yaktıklarını itiraf etti. İki şüpheli, cesedi yaktıktan sonra Yakup Çevik'in kemiklerini çekiç ile kırıp ardından toprak ile karıştırarak torbalara doldurup şehrin farklı bölgelerinde boş arazilere attıklarını da söyledi. Cesedi yok ederek cinayet şüphesini ortadan kaldırmak için her yolu deneyen ancak polisin titiz çalışması ile yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-03-12 13:40:24

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