Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

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Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'in en işlek noktalarından olan çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA

2021-03-12 15:18:22



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