Başkan Doğru’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, ’’Sağlıklı yaşam her insanın temel hakkıdır” diyerek ‘’Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. Bireyin kendi sağlığına özen göstermesi ve beslenmeden iyileştirmeye kadar sağlık konularında bilinçlendirilmesi, doktorlarımız başta olmak üzere sağlık personelimizin özverili çalışmalarını kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerinin evrensel ölçülerde sunulabilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Tıp alanında her gün yeni gelişmeler kaydedilmekte, vatandaşlarımıza kolay, erişilebilir ve etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev de başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarına düşmektedir. Türk tıbbı, dünyada yaşanan gelişmelerin hiçbir zaman gerisinde kalmamış, doktor ve sağlık çalışanlarımız sürekli kendilerini geliştirmişlerdir. Bunun neticesi olarak birçok komşu ülke ve Avrupalı hastalar her gün artan sayılarıyla kendilerini Türk hekimlerine emanet etmektedirler. Son bir yıldan beri tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi de etkisi altına alan Kovid19 korona virüs salgını sürecinde sağlık hizmetleri alanında ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren başta Araban İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Araban Belediye Başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyor, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

