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GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu oldu GSO'nun MEM Projesi TÜHİD Altın Pusula Proje Yarışması'nda 'Kurumsal, sorumluluk eğitim' kategorisinde birinci oldu

İHA

GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu oldu GSO'nun MEM Projesi TÜHİD Altın Pusula Proje Yarışması'nda 'Kurumsal, sorumluluk eğitim' kategorisinde birinci oldu

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri proje yarışmasında, Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO), GSO Mesleki Eğitim Merkezi Projesi (GSOMEM), Kurumsal SorumlulukEğitim kategorisinde birinci olarak Altın Pusula Ödülü’ne layık görüldü.
“İletişimin Oscarları” olarak nitelendirilen yarışmada, Türkiye'nin köklü kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan 287 proje zorlu değerlendirme süreçlerinden geçerek ödül için yarıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen törende, mesleki eğitim kategorisindeki başarısıyla GSOMEM’e verilen ödülü, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi birlikte aldı.

"GSOMEM projemizin ödüle değer görülmesi doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi"
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Altın Pusula Ödülünü almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur yaşadıklarını belirterek, “GSOMEM projemizin ödüle değer görülmesi doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Ülkemizde uzunca bir zaman mesleki eğitim konusu maalesef geri planda kalmıştı. Devletimizin son yıllarda mesleki eğitim konusunda attığı adımlar ve kurumlarımızın girişimleriyle mesleki eğitim konusunda önemli mesafeler katedildi. GSOMEM de bu anlamda güçlü altyapısı, donanımı ve insan kaynağıyla mesleki eğitim ve istihdama yönelik çalışmalarıyla başarısını tescillemiş oldu. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkese, bu önemli organizasyon için TÜHİD’e ve kıymetli jüri üyelerine teşekkür ediyor, Gazi şehrimizin birlikteliğinin bir tezahürü olan Altın Pusula Ödülü’nü şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ödül Gaziantep’in, bu gurur hepimizin” dedi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, geleceğin eğitimde olduğunu belirterek, ödülün büyük bir manevi değere sahip olduğunu ve tüm Gaziantep adına aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Dünya Odalar Federasyonu (ICC World Chambers Federation) tarafından düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışması’nda, ‘GSOMEM Projesi’nin dünyanın farklı ülkelerinden projelerle yarıştığını ve eğitim kategorisinde ikinci olduğunu anımsatan Ünverdi, “İlk ödülümüzü Brezilya’da almıştık, bugün de birincilik ödülü ile projemizi taçlandırmış olduk” şeklinde konuştu.

"Emeği olan herkese teşekkür ediyorum"
Tarifi olmayan bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Ünverdi, “TÜHİD gibi yarım asırlık geçmişe sahip bir organizasyon tarafından düzenlenen ve çok değerli isimlerin yer aldığı bir jüri tarafından eğitim gibi tüm insanlığın gelişimini, geleceğini belirleyen bir alanda birincilik ödülü aldığımız için gurur duyuyoruz. Tabi biz bu yolu paydaşlarımızla, çalışanlarımızla, şehrimizin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürüyoruz. Bu ödülde GSOMEM’in inşaat temeline tuğla koyan arkadaşımızdan bugün eğitim veren öğretmenimize kadar alın teri, emek, bilgi, donanım var. Başta vizyonuyla bize yön veren Sanayi Odamızın Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na ve yönetim kurulumuza, tüm paydaşlarımıza, TÜHİD’e, değerli jüri üyelerine, mesleki eğitim merkezimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettik"
Konuşmasında ülkemizdeki genç nüfusa işaret ederek, bu nüfusa nitelik ve yetkinlik kazandırılması gerektiğinin altını çizen Adnan Ünverdi, bu doğrultuda, “mesleki eğitim meselesi memleket meselesi” anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bizim pusulamızın yönü her zaman eğitimi gösteriyor. Doğru yöne de ancak eğitimle gidebiliriz. Ülke olarak dünya ortalamasının üzerinde bir genç nüfusa sahibiz. Ancak bu potansiyeli eğitmemiz ve nitelik kazandırmamız büyük önem taşıyor. İşte bu noktadan hareketle Gaziantep Sanayi Odası olarak mesleki eğitimde başarılı olmuş yurt içi v e yurt dışı tüm örnekleri gözden geçirerek, hem ülkemiz vatandaşlarını hem de şehrimizde yaşayan Suriyelileri meslek ve iş sahibi yapacak bir model üzerinde çalıştık. Ülkemizin 5. büyük ekonomisi ve ihracatçı kenti olan Gaziantep’te 2017 yılında Mesleki Eğitim Merkezimizi, Gaziantep Sanayi Odamız, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan içerisinde kurduk. Kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettik ve hem insanımıza hem sanayimize önemli katkılarda bulunduk" ifadelerine yer verdi.

"Sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyaçlarını karşıladık"
Mesleki eğitim merkezinde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından paydaş kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ile 8 bin kişiye mesleki eğitim verildiğini aktaran Ünverdi, GSOMEM’in faaliyete başladığı 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin Euro'luk eğitim ve istihdam projesinin Gaziantep’e kazandırıldığını söyledi. Projelerde yer alan kursiyerlerin, aldıkları eğitimleri ve istihdam garantili programlarla işe yerleştirilmelerini sağladıklarını aktaran Ünverdi, “Bu sayede şehrimizde sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyaçlarını karşıladık ve beyaz yakalılara da kendi branşlarında eğitim imkanları sunduk. Şehrimizde şu an 600 bine yakın Suriyeli yaşıyor. GSOMEM bu noktada da etkin rol üstlenerek; sosyal barışın devamı ve sosyal uyuma önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor" sözcüklerini kullandı.

" GSOMEM gibi yenilikçi modeller üzerinde çalışıyor"
Değişim ve dönüşüm vurgusu yapan Ünverdi, kurulacak ‘yeni dünya düzeni’nin yeni fırsatları da beraberinde getirdiği değerlendirmesinde bulunarak, “Sanayi devrimlerini kaçırmış bir ülke olarak önümüzde tüm algoritmanın yeniden kurgulandığı ve sıfırdan başlama imkanı olan bir dönemin içinden geçiyoruz. Öğrenmeye, üretmeye hazır büyük bir genç potansiyele sahibiz. Yerli ve milli üretimde İHA ve SİHA’larla geldiğimiz noktayla ne kadar övünsek azdır. Geçtiğimiz yıl şehrimizde düzenlenen Teknofest’te gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine hep birlikte şahit olduk. Sanayi 4,0’ı yakalamak ve 5,0’a ulaşabilmek için her zaman övündüğümüz gençlerimize ihtiyacımız var. Biliyoruz ki değişim ve dönüşümü de en başta zihinlerden başlayarak gençlerimizle başaracağız. Bu sebeple insana yatırımdan daha büyük bir yatırım olmadığı düşüncesi ile GSOMEM gibi yenilikçi modeller üzerinde çalışıyor, insan odaklı çalışmalara öncelik veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sadece bölgemizin değil ülkemizin her alanda gelişmesi için Gaziantep Sanayi Odası olarak çalışmayı sürdürüyoruz" sözcüklerine yer verdi.

"Desteği olan herkese teşekkür ediyorum"
Adnan Ünverdi, açıklamasının son bölümünde paydaş kuruluşlarla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Bize destek olan Gaziantep Valiliğimize, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimize, GSOMEM’in kurulmasında proje ortaklarımız olan İpekyolu Kalkınma Ajansı’na, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, atölyelerin kurulmasına ve eğitim programlarına destek olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO), Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’na (GIZ), Katar Kalkınma Fonu’na (SPARK), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na, sanayicilerimize ve iş insanlarımıza, birlikte yürüdüğümüz GSO yönetim kurulumuza ve üyelerimize, oda yöneticilerimize, personellerimize, projemize destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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