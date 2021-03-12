HKÜ’den İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılında konferans

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın anlatımıyla çevrimiçi konferans düzenledi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel düzenlenen video konferans, özellikle HKÜ Öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin konferansın başından sonuna kadar ilgi ile takip ettiği ve sorular ile katıldığı konferans, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ve HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola’nın katılımıyla gerçekleşti. HKÜ Fakülte Dekanları ve yüksekokul müdürlerinin de ilgiyle takip ettiği konferansa; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazlum Çelik, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Salih Yoğun da eşlik etti. Milli Mücadele Ruhunun konuşulduğu konferansta öğrenciler, İstiklal Marşı’nı ve Mehmet Akif Ersoy’u, Arıcan’dan dinledi.



"Arıcan’dan öğrencilere önemli mesajlar"

Katılımcılara İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli bir o kadar da etkileyici mesajlar veren Arıcan, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılındayız. Hepimiz Marşımızın 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bu yıl İstiklal Marşı’nın yazılışının 100 yılı oluşundan dolayı ayrıca bir anlam taşıyor. TBMM tarafından da büyük bir coşku ile hep birlikte mecliste okunan İstiklal Marşı’mız, 100’üncü yılda tüm milletimizin ortak bir değeri olduğunu meclisimizce de bir kez daha göstermiştir. Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi ‘Bu marşı artık bir daha kimse yazamaz, hatta ben bile yazamam ve Allah bir daha bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın’ demiştir. Gerçekten Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı’nı yazdırmasın. Zamanında Osmanlı Devletinin yıkılış süreci, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda çeşitli zorluklarla yazılan marşımız tüm milletimize sevinç coşku ve özveri kazandırmıştır. Günümüzde de İstiklal Marşı’nın her okunuşunda bu coşku ve özveriyi yinelemekteyiz” dedi.



“2021, İstiklal Marşı yılı”

Milli Mücadeleye vurgu yaparak açıklamalarda bulunan Arıcan, “2021 yılı, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan bir programda da Sayın Cumhurbaşkanımız, İstiklal Marşının önemini vurgulamıştır ve bu hepimizi onurlandırmıştır. 7’den 70’e hemen herkesin ezbere bildiği okuduğu İstiklal Marşımız, ülkemizin yaşadığı bu döneme ışık tutmaktadır. Tüm dünyada mazlumların yanında olan devletimiz, 100 yıl önceki milli mücadeleyi bir kez daha dünyaya göstermiştir. Devletimiz, düşmanlarına karşı bu dönemlerde tıpkı geçmişteki gibi büyük bir kahramanlıkla mücadele ederken ve mazlumların yanında olurken, İstiklal Ruhunu bir kez daha yaşamış ve yaşatmıştır. Milletimizde bu yıl bu kadar Milli Mücadele ruhu yükselmişken ve Marşımızın da 100 yılının senei devriyesi yaşanırken 2021 yılı kesinlikle İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmelidir diye düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.



“İstiklal Marşı sıradan bir marş değildir”

İstiklal Marşı’nın önemini anlatan Arıcan, “İstiklal Marşı sıradan bir marş değildir. Her milletin bir marşı vardır ve mutlaka değerlidir. Ama bizim marşımız milli mücadele zamanında yazılan bir marş olduğu için çok büyük anlam ve değer taşımaktadır. Marşımız yazıldığı döneminde ülkemiz büyük bir savaşın içinde ve bir kurtuluş mücadelesi ile karşı karşıyadır. Bu öyle bir mücadeledir ki ya var olma, ya da belki tarihten silinebilme tehlikesine karşı mücadeledir. Tam bu zamanlarda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, bütün dünyaya karşı Kahraman Milletimizin var olma mücadelesini dünyaya haykıran en güzel örnektir. İstiklal Marşı ile milletimiz düşmana karşı tek vücut olarak direnmiş ve İstiklal Marşı milletimizin sesi olmuştur, olmaya da devem etmektedir. Bizler Mehmet Akif’inde dediği gibi Asım’ın nesliyiz. O gençlere güvendi ve güvenmekte de haklı çıktı. O İstiklal Marşını boşuna yazmadı. Bizler de gençlere güvenmeliyiz. Eğer gençlere güvenirsek onların neler başarabileceğini göreceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve çeşitli soruları ile karşılaşan Arıcan, kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak tüm detaylarıyla Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nı anlattı. Konferans soru cevap kısmı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.