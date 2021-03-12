Büyükşehir'den kiracılara müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi desteklerine bir yenisini daha ekleyerek tüm kiracılarının Nisan ve Mayıs ayları kiralarında yüzde 50 indirime gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Mart Ayı Dönem Toplantısı’nın İkinci Birleşimi Büyükşehir Konferans Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı. Birleşimde, dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid19) Salgını nedeniyle ekonomik olarak etkilenen esnafa yardım amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında bütün kurum kiracılarının Nisan ve Mayıs ayları kiralarında yüzde 50 indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde de genelge haricinde tüm kiracılarının 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart Ayı kiralarında yüzde 50 indirime gitmiş, kapalı kalan kiracılarının da kapalı olduğu süre kadar sözleşmelerinin uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Çevre dostu belediyeden yeni enerji yatırımı

Mart Ayı Dönem Toplantısı’nın İkinci Birleşimi’nde öte yandan kurumun elektrik tüketiminin tamamının yenilenebilir enerjiden karşılanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılanması için yeni 27 MW’LIK güneş enerjisi santrali kurulacak. Büyükşehir Belediyesi şu anda çalışan 1 MW'lık Biyogaz Enerji Santrali, 4 MW'lık güneş enerji santralinin haricinde kurulacak 27 MW'lık güneş enerji santralinin kurulmasıyla ihtiyacı olan tüm enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlamış olacak.

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