Hamile kadının yardımına polis yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile kadının yardımına polis yetişti

İHA

Hamile kadının yardımına polis yetişti

Gaziantep'te yolda yürürken aniden bayılan kadının yardımına kadın polis memuru yetişti.
Gazintep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde yolda yürürken baygınlık geçiren hamile kadının yardımına olay esnasında bölgede bulunan kadın polis memuru yetişti. Yere yığılan hamile kadını kucağına alan polis memuru, sürekli konuşarak kadının bilincini açık tutmaya çalıştı.
Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den kiracılara müjde
YEREL HABERLER Büyükşehir'den kiracılara müjde
GİBTÜ’den Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama
YEREL HABERLER GİBTÜ’den Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan ...
Şahinbey'den eğitime destek sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'den eğitime destek sürüyor
HKÜ’den İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılında konferans
YEREL HABERLER HKÜ’den İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılında konferans
GAÜN’de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı
YEREL HABERLER GAÜN’de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu oldu GSO'nun MEM Projesi TÜHİD Altın Pusula Proje Yarışması'nda 'Kurumsal, sorumluluk eğitim' kategorisinde birinci oldu
YEREL HABERLER GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu ...
Başkan Doğru’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Şanlı, GKV’li öğrencilerle online söyleşide buluştu
YEREL HABERLER Şanlı, GKV’li öğrencilerle online söyleşide buluştu
GTO üyelerine ABD-ŞİKAGO’da ofis fırsatı
YEREL HABERLER GTO üyelerine ABD-ŞİKAGO’da ofis fırsatı
Başkan Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Tartıştığı şahsı öldüren astsubay cesedi kimyasal maddelerle yaktı 3 yıl önce ortadan kaybolan Yakup Çelik’in öldürülerek yakıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsı öldüren astsubay cesedi kimyasal ...
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Baklavaya zam yok
YEREL HABERLER Baklavaya zam yok
Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı
YEREL HABERLER Sektörel sorunların çözümü için iş birliği çağrısı
Göksu Üçtaş Şanlı GKV’li öğrencilerle online söyleşide buluştu
YEREL HABERLER Göksu Üçtaş Şanlı GKV’li öğrencilerle online ...
Öldürüp gömdükleri cesedi, yakıp kemiklerini çekiçle parçalamışlar
YEREL HABERLER Öldürüp gömdükleri cesedi, yakıp kemiklerini çekiçle ...
GKV’lilerin başarısı ödülsüz kalmadı GKV Raz-Plus foto albüm yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER GKV’lilerin başarısı ödülsüz kalmadı GKV Raz-Plus ...
Madde bağımlılığına karşı mücadelede anneler bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Madde bağımlılığına karşı mücadelede anneler ...
Mutlu’dan İstiklal Marşı mesajı
YEREL HABERLER Mutlu’dan İstiklal Marşı mesajı
Gaziantep’te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 kilo 704 gram uyuşturucu ele geçirildi
Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
YEREL HABERLER Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın ...
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Araban’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı
YEREL HABERLER Araban’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı