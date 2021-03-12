Genel Koordinatör Kubba’dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesajı yayımladı.

Genel Koordinatör Kubba mesajında, ‘’Halkımızın sağlığı, mutluluğu ve refahı için gece gündüz demeden görevini ifa eden, canları pahasına görevlerinin başında olan tüm sağlık çalışanlarının Pandemi döneminde göstermiş olduğu başarı tüm dünyada oldukça yankı uyandırmıştır. Hayatımızın her alanında olduğu kadar, bilhassa Covid 19 süresince halkımızın kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarında canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini özverili bir şekilde yerine getiren sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Medical Park Gaziantep olarak bu süreçte hem çalışanlarımızın hem de halkımızın sağlığını gözeterek gerek almış olduğumuz tedbirlerle gerekse de vermiş olduğumuz sağlık hizmeti ile bu süreçten alnımızın akıyla çıkmaya çalıştık. Bu uğurda adeta kahramanca savaş veren tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum’’ ifadesine yer verdi.

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