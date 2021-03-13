Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Op. Dr. Cezmi ÜK, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur diyen ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması toplum sağlığı açısından büyük bir önem taşıdığını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük, sağlık çalışanlarının pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan çalışma şartlarına dikkat çekti.

Op. Dr. Cezmi Ük, “11 Mart 2020 itibariyle başlayan salgın sürecinde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının, artan iş yükünden, istifa yasağına, şiddet mağduriyetinden, kamusal haklara kadar bir dizi sorunla mücadele ediyor. Özellikle bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıp, aylarca evinden ve ailesinden uzak kalan sağlık emekçilerimiz, hem ruhen hem de fiziken çok yıprandı. Covid19 ile birlikte önemini daha da idrak ettiğimiz sağlık emekçilerimizin tüm mağduriyetleri için acilen gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal, ekonomik, kamusal hakları iyileştirilmeli ve şiddet yasası acilen çıkarılmalıdır” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük , “Covid19 salgını ile mücadele verdiğimiz bu günlerde, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görevde bulunduklarını, ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerini bir kez daha anlamış olduk. Bu zor günlerimizde her zaman olduğu gibi önce insan diyerek sağlımız için yorulmadan, fedakârca emek vermeye devam eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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