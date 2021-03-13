Rektör Dereli’den “14 Mart Tıp Bayramı” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Dereli, “Sağlıklı olmak ve kalabilmek insanoğlunun olmazsa olmazıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” sözü, sağlığın “kıymetini” mükemmel bir biçimde ifade eder. Sağlık emekçileri ise bu “kıymetin” korunması için gecelerini gündüzlerine katarak çalışan “değerlerimizdir”. Korona virüs pandemisi sürecinde yapmış oldukları fedakarlıklar, değerlerinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Kendilerine minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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