Fadıloğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimizin insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunabilmek amacıyla gerekli özveri ve duyarlılığı göstererek hizmetlerine devam edeceklerine inancım ve güvenim tamdır” ifadesine yer verdi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışla din, dil, ırk, renk, makam ve mevki ayırmaksızın insanın derdine derman olmayı insani ve mesleki bir görev olarak bilen hekimlerimizin, ülkemiz insanının sağlığı için her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Müreffeh ve çağdaş bir toplumun temel unsurlarından biri her bireyin nitelikli sağlık hizmetinden yararlanabilmesidir. Güçlü bir geleceğin ve ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir toplumdur. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak tıp alanında yaşanan ilerlemeler ile birlikte yeni hastalıkların ortaya çıkması insan sağlığının sürekliliğini tehdit etmektedir. Dolayısıyla insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi kaliteli, verimli hizmet sunan ve kolay erişilebilir bir sağlık teşkilatına bağlıdır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir. Bunu da şu anda tüm dünyada ciddi sağlık problemine dönüşen korona virüs pandemisinde görmekteyiz. Bu durum, bizlere bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli bir unsur olduğunu, sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça göstermiştir. Tüm sağlık camiamıza özverili çalışmalarından ötürü minnettarız. Gururla ifade etmeliyiz ki günümüzde sağlık hizmetlerinde ulaştığımız düzey fevkaladedir ancak hiçbir zaman da yeterli görülmemelidir. Ülkemizdeki sağlık teknoloji ve hizmetlerinin bugün birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi durumda olmasının başlıca nedeni çok iyi yetişmiş, bir o kadar da fedakar hekimlerimizin olmasıdır. Tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimizin insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunabilmek amacıyla gerekli özveri ve duyarlılığı göstererek hizmetlerine devam edeceklerine inancım ve güvenim tamdır. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum. Halkımıza hizmet vermek için çalışma hayatını sürdüren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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