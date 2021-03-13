Yolun karşına geçerken minibüsün çarptığı yaya öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Musa Durmaz (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Musa Durmaz'a, A.Y. (25). yönetimindeki 31 KJH 73 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Musa Durmaz'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Musa Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Musa Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2021-03-13 17:39:15



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