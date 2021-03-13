Gaziantep´te, 830 polisle uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 830 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve gün boyu süren 'Narko Şahin27' adı verilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 830 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik; Yeditepe, Güneykent ve Karataş mahallelerini kapsayan 'Narko Şahin27' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, narkotik köpeği 'Max' de yer aldı. Helikopter ve dronla takip yapılan operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar ablukaya alındı. Önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde; bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Gül ve Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulunarak vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te son haftalarda vaka sayısında bir miktar artış yaşandığına dikkat çeken Vali Gül, "Gaziantep'e kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kriterlere göre belirleniyor. Bizim yaptığımız denetimler olabildiğince vatandaşlarımızı uyarmaktır. Bu son haftalarda vaka sayılarında Gaziantep'te bir miktar artış var. Türkiye genelinde de görüyoruz bu artışı. İnanıyorum ki bütün Gaziantepliler el ele vererek, mavi kategoride olup, ticaretin de aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Mavi kategoriye düşmek için ise kendi iç disiplinimizi sağladığımızda çok kısa sürede o kategoriye gelebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Helikopter destekli operasyon düzenleyerek bölgeyi abluka altına aldıklarını ifade eden Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise '' Narko-Şahin' uygulamamız çerçevesinde Yeditepe bölgesindeyiz. Helikopter destekli operasyonumuzda bölgeyi abluka altına aldık. Gazianteplilere anlayışından ve destekleyici tavırlarından dolayı ve bizim bu mücadelemizden dolayı bize güç verdiler, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-03-13 18:44:52



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