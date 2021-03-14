Oğuzeli Belediye Başkan'ı Kılıç 14 Mart Tıp bayramını kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması, insanların daha sağlıklı ve mutlu hayat sürmesi için çok zor şartlarda çalıştıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Özellikle tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinde büyük özveriyle kahramanca görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

"Sağlık personelinin hayatımızdaki yeri çok büyüktür"

Başkan Kılıç Mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ sözü, Türk milletinin geleceğinde hekimlerin mukaddes bir yeri olduğunu göstermektedir. En önemli varlığımız olan ruh ve beden sağlığımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Dünya ve ülke olarak salgınla mücadele kapsamında zorlu bir sınav veriyoruz. Bu süreçte özverili çalışmalarıyla mücadelenin en ön safında yer alan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Görevleri başında hayatlarını kaybeden kahraman sağlık çalışanlarımızı rahmet ve dualarla yad ediyorum. Salgının başlangıcından bu yana gecegündüz demeden her koşulda ve şartta canı siper bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızın omzundaki yükü biraz hafifletme adına lütfen kurallara riayet edelim. Kendi tedbirlerimizi alarak kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Ayrıca insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir yaşam sağlamak adına bütün zorluklara göğüs geren sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Bu kutsal ve onurlu görevi yerine getiren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyor, bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında fedakârca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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