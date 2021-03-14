ANKA’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı yayınladığı yazılı mesajla kutlayan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, mesajda pandemi döneminde gece gündüz demeden sürekli görev başında olan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür edilse de az kalacağını ifade etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Covid19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, gece gündüz demeden sürekli görevi başında olan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının büyük tehlike altında olduğunu bilerek toplum sağlığını korumak için gerçekleştirmektedir. Tüm sağlık çalışanlarımızın14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dr. Bayram yayınladığı mesajda, “Bir toplumun huzurlu, mutlu ve başarılı olması için o toplumun her şeyden önce sağlıklı bireylerden oluşması gerekmektedir. Sağlık sektöründe çalışmak büyük bir sorumluluk ister. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız çoğu zaman kendi hayatlarından bile ödün vererek, insanları sağlığına kavuşturmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Ancak hala insanları yaşama döndürme mücadelesi verirken çoğu zaman şiddete maruz kalmakta ve birçok meslektaşımız bu istenmeyen olaylarda hayatlarını kaybetmektedir. Buna rağmen sağlık çalışanlarımız, insanı yaşatmak ve ona daha nitelikli bir yaşam sunmak amacıyla var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Özellikle bütün dünyanın Covid19 salgını ile mücadele ettiği günlerde, gece gündüz demeden sürekli görevi başında olan, büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının da büyük tehlike altında olduğunu bilerek toplum sağlığını korumak için gerçekleştirmektedir. İnsanların bu kutsal görevi icra eden hekimler ve sağlık personellerine karşı empati kurarak daha duyarlı olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, salgında kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ diyerek kendi sağlığını emanet ettiği, bu kutsal ve onurlu mesleği üstün bir gayret içinde yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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