Gaziantep'te, buğday tarlasında erkek cesedi bulundu

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çobanlar, buğday tarlasında elektrik direğinin yanında Necmettin Topal'ın (29) cesedini buldu. Topal'ın elektrik akımına kapılıp öldüğü tahmin ediliyor.
Nurdağı'na bağlı Nogaylar Mahallesi Deretarla mevkiinde koyun otlatan çobanlar, buğday ekili tarlada elektrik direğinin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Necmettin Topal olduğu tespit edilen kişinin öldüğü saptandı.
Elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği tahmin edilen Topal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2021-03-14 16:37:54
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