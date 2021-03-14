Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakika Dicko kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen bu futbolcunun vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere attı.

35. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim, gole çok yaklaşmışken son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası için sol çaprazından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

40. dakikada Maxim'in uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanı içerisinden Kenan, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.

45+2. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın arasından iyi yükselen Dicko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Metin xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski xx, Alin Tosca xx, Riderick xx, Andre Sousa xx, Rashid xx Amedej Vetrih xx, Maxim xx, Nouha Dicko xx, Junior Morais xx, Kenan xx

Yedekler: Çağlar, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Enver Şahin, Furkan, Muhammet Demir

Teknik direktör: Ricardo Sa Pinto

Denizlispor: Cenk xx, Özer xxx, Oğuz xx, Mustafa xxx, Ben Muhammed xx, Kubilay xx, Sackho xxx, Diskerud xx, Bakalorz xx, Sagal xx, Rodellega xx

Yedekler: Hüseyin, Tiyago Lopez, Muhammet, Dossevi, Sakıb, Tusha, Görkem, Ali Yavuz Kol, Hasan

Teknik direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Andre Sousa, Dicko (Gaziantep FK), Mustafa Yumlu (Denizlispor)

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