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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor: 2-0

DHA

Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor: 2-0


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Atilla Kararoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Metin
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Toşca, Kenan Özer (Dk.81 Bilal), Morais, Olkowski(Dk.65 Oğuz Ceylan), Roderick, Sousa(Dk.54 Muhammet Demir), Rashid(Dk.65 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk.81 Furkan Soyalp), Vetrih, Dicko
YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen - Kubilay Aktaş (Dk.88 Hasan Ayaroğlu), Marvin, Martinez, Sacko (Dk.54 Tuago Lopez), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sagal Tapia (Dk.88 Matthıeu), Ayman Ben Mohamed, Mikel Palsson (Dk.77 Veton Tusha), Özer Özdemir
GOLLER: Dk. 69 Dicko, Dk. 90+2 Muhammet Demir (P) (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Sousa, Dicko (Gaziantep FK) - Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk.50 Özer (Yukatel Denizlispor)Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın içeriye çevirdiği topu Günay tokatladı, pozisyonun devamında sağ çaprazda topla buluşan Sacko kaleyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.
9'uncu dakikada Denizlispor savunmasının kısa düşen pasında araya giren Dicko topla birlikte ceza alanına girdi. Kaleci Cenk'ten topu kurtaran Dicko'nun vuruşunda Mustafa Yumlu topu son anda çizgiden çıkardı.
23'üncü dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanatta hareketlenen Dicko topu ceza alanına çevirdi. Kubilay'ın dokunduğu top Kenan'a çarparak auta gitti.
39'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında hareketlenen Maxim'in ara pasında Kenan topla buluştu. Kenan'ın ceza alanı içerisinden vurduğu şut az farkla auta gitti.
50'nci dakikada Özer Özdemir, Morais'e yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
57'nci dakikada orta alandan hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan taşıdığı topu ortadaki Mohamed'e bıraktı ancak savunma son anda araya girdi.
69'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında, Maxim ceza alanına ortaladı, Dicko'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
78'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında çaprazda ceza alanında topla buluşan Sagal rakibinden kurtulup vurdu, kaleci Günay son anda şutu çıkardı.
90+2'nci dakikada Gaziantep FK´nın atağında ceza sahası içine kadar sokulan Muhammet Demir baskı sonucu topu kazandı. Devamında ceza sahasında kaleci Cenk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Muhammet'in penaltı vuruşunda Cenk gole izin vermedi. Ancak yardımcı hakem, Cenk'in çizgiyi erken terk ettiğini işaret ederek penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden kullanılan penaltı atışında Muhammet topu ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-03-14 18:20:03

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