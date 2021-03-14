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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Denizlispor 0

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Denizlispor 0

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Denizlispor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 20’lık galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada, Junior Morais, Özer Özdemir tarafından faulle durduruldu. Pozisyon sonrası hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartla Özer’i oyun dışına gönderdi.
53. dakikada Gaziantep FK atağında sağdan yapılan ortada Olkawski topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada, sol çaprazdan kazanılan serbest atışta Maxim, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Dicko kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 10
79. dakikada Denizlispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sagal’ın sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.
81. dakikada Gaziantep FK atağında soldan Kenan'ın ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.
90+1. dakikada savunmanın büyük hatasında topu alan Muhammet Demir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muhammed Demir'in çalımında kaleci Cenk, bu oyuncuyu düşürünce Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Muhammed Demir'in kullandığı ilk penaltı atışını kaleci Cenk kurtarırken, çizgi ihlali gerekçesiyle atış tekrarlandı. Muhammed Demir bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Metin xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski xx (Oğuz Ceylan dk 65 xx), Alin Tosca xx, Riderick xxx, Andre Sousa xxx (Muhammet Demir dk. 55 xxx), Rashid xxx, Amedej Vetrih xx, Maxim xxx, Nouha Dicko xxx, Junior Morais xxx, Kenan xxx
Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Furkan
Teknik direktör: Ricardo Sa Pinto
Denizlispor: Cenk xx, Özer x, Oğuz x, Mustafa x, Ben Muhammed xx, Kubilay xx, Sackho x (Tiyago Lopez dk. 55 x), Diskerud xx, Bakalorz x, Sagal x, Rodellega xx
Yedekler: Hüseyin, Tiago Lopez, Muhammet, Dossevi, Sakıb, Tusha, Görkem, Ali Yavuz Kol, Hasan
Teknik direktör: Hakan Kutlu
Goller: Dicko (dk. 70), Muhammed Demir (dk. 90+1) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Özer Özdemir (dk. 51) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Andre Sousa, Dicko (Gaziantep FK), Mustafa Yumlu, Kubilay (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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