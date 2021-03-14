Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, GaziantepNizip D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E (46) idaresindeki 27 TA 317 plakalı wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü N.E. ile araçta bulunan H.T.E. (16) ve E.Z. (46) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.