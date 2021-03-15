Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 272 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişi ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 68 kişiye idari para cezası verildi. Polis ekiplerinin denetimlerinde maske takma ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 682 kişi ise ikaz edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-15 12:02:09



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