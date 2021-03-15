GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te

İHA

GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) 12'ncisi 0609 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sektörü Gaziantep’te buluşturan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılarda bulunan fuar, çok sayıda ilden katılımla Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek. Fuarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda gibi ürün grupları yer alacak. Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, çok sayıda ilden firmalar ürünlerini sergileyecek. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarda salgın dolaysıyla tüm tedbirler titizlikle uygulanacak.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgına rağmen 2021 yılında Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın ardından (GAPSHOES), GAPTARIM Fuarı’nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ülkemizin tarım ve hayvancılık ürünleri alanında ileri gelen şehirlerinden birisi olduklarını söyledi.
"Sadece Gaziantep’ten değil birçok şehirden yoğun talep var"
Gaziantep adına büyük önem taşıyan fuarların, tarım ve hayvancılık sektöründe de teknolojinin geldiği son noktadaki ürünlerin üreticiye tanıtımı ve sunulması konusunda büyük bir olanak ve çeşitlilik sunduğunu dile getiren Ünverdi, “Dünya genelinde nüfusun artması sonucu oluşan temel ihtiyaç arzının karşılanması amacıyla verimliliği artıracak ve israfı önleyecek her türlü ekipmanın yer alacağı fuarımız gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Gıda ürünlerine olan ihtiyaç günümüzde daha da ön plana çıkmış durumdadır. Bu ihtiyacın temelini ise tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Bundan dolayı gelişen teknolojiye göre sistemlerimizi uyarlayıp daha fazla katma değerli ürün üretmeye gayret etmeliyiz. Biz de bu noktada sektörlerimizin gelişmesi, yeni teknolojilerin tanıtılması ve ticari bağların güçlenmesi için fuarlar düzenliyoruz. Sadece Gaziantep’ten değil birçok şehirden yoğun talebin olduğu fuarımızın ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, GAPTARIM Fuarı ile Gaziantep’in ve bölgenin tarım ve hayvancılıkta daha ileri noktalara taşınmasının amaçlandığını kaydederek, “Fuarlar hem şehrimizin ekonomisini canlandırıyor hem de sektörlerin gelişimine önemli katkılar sunuyor. Gıdaya olan ihtiyacın her geçen arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye’de verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalara fuarlar aracılığıyla katkı sunmaya çalışıyoruz. Destek veren tüm paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni piyanistler Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yetişiyor
YEREL HABERLER Yeni piyanistler Şehitkamil Sanat Merkezi'nde ...
TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
YEREL HABERLER Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine ...
GAGİAD’dan “Genç Gaziantep Kodluyor” projesi
YEREL HABERLER GAGİAD’dan “Genç Gaziantep Kodluyor” projesi
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası
Liv Hospital’da 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen kokteyl ile kutlandı
YEREL HABERLER Liv Hospital’da 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen ...
Adam Voleybol’dan aynı tarife 3-2
YEREL HABERLER Adam Voleybol’dan aynı tarife 3-2
Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 ...
Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor maçının ardından
Hakan Kutlu: “VAR’dan beklediğimiz sonucu alamadık”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: “VAR’dan beklediğimiz sonucu alamadık”
Ricardo Sa Pinto: “Adil bir sonuç aldık”
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: “Adil bir sonuç aldık”
Gaziantep Valiliği usulsüz ihale iddialarına cevap verdi
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği usulsüz ihale iddialarına cevap ...
Elektrik direğinin altında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Elektrik direğinin altında erkek cesedi bulundu
Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor: 2-0
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor: 2-0
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Denizlispor 0
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Denizlispor 0
Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor 0 (İlk yarı)
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı Kazanın ardından kamyonette can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyerlere çarptı: ...
Gaziantep'te, buğday tarlasında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te, buğday tarlasında erkek cesedi bulundu
Sınır Kapısında 3 tabanca yakalandı
YEREL HABERLER Sınır Kapısında 3 tabanca yakalandı
Büyükşehir pandemide canla başla çalışan sağlıkçıların yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir pandemide canla başla çalışan ...